В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восьмого февраля в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра, сообщает в воскресенье Trend.

Концерт прошел под управлением создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. В программе были представлены произведения всемирно известного австрийского композитора, «короля вальса» Иоганна Штрауса, а также других венских классиков.

Питер Гут придерживаясь традиций эпохи Штрауса во время концерта одновременно исполнял на скрипке и дирижировал. Концерт, прошедший в дружеской атмосфере со зрителями, на котором были представлены высоким профессионализмом известные произведения, был встречен с интересом.

Напомним, что оркестр выступал в Центре Гейдара Алиева в 2014, 2016 и 2018 годах.

Функционируя с 1978 года, Венский Штраус-фестиваль оркестр как хранитель музыкальных традиций Вены прославился во всем мире, благодаря обширному репертуару, состоящему из классических произведений, в том числе сочинений семьи Штраусов.