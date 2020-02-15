Фарид Мустафаев: В финале постараюсь выступить лучше, чем в квалификации

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев, вышедший в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке остался доволен своим выступлением. Об этом спортсмен сказал в субботу Trend.

"Это мое первое выступление на Кубке мира, соревнование прошло замечательно. У меня были две попытки, обе выполнил нормально, первая была сложная и я немного недотянул. Но в целом я доволен тем, как все прошло", - сказал он.

Фарид Мустафаев добавил, что в финале Кубка не планирует усложнять программу, а представит те упражнения, в которых уверен.

"Мне понравилось выступать за свою страну. Безусловно, родные стены помогают, поддержка близких людей всегда имеет большое значение. Мои родные сегодня пришли поболеть за меня", - отметил гимнаст.

Фарид Мустафаев также подчеркнул, что на Кубке мира соревновался с известными спортсменами, среди которых был и чемпион мира.

"Мы дружим, а среди друзей легче выступать. Немного присутствует страх, что не выполню упражнение, но я стараюсь об этом не думать. В финале постараюсь выполнить программу лучше, чем в квалификации", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день - финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)