В ряде жилых массивов Хырдалана будут перебои в электроснабжении

БАКУ/Trend/ - Сегодня с 12:00 до 14:00 в ряде жилых массивов города Хырдалан будут кратковременные перебои в электроснабжении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ограничение в подаче электроэнергии связано с работами по ремонту и реконструкции на линиях электропередач.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)