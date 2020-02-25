В ряде жилых массивов Хырдалана будут перебои в электроснабжении
БАКУ/Trend/ - Сегодня с 12:00 до 14:00 в ряде жилых массивов города Хырдалан будут кратковременные перебои в электроснабжении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Ограничение в подаче электроэнергии связано с работами по ремонту и реконструкции на линиях электропередач.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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