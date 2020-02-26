Как правильно использовать защитные маски?

БАКУ/Trend/ - Учитывая угрозу распространения коронавируса, в последние дни в Азербайджане стали больше пользоваться защитными масками, сообщает в среду Trend.

Однако большинство людей неправильно пользуются масками.

Согласно рекомендациям ВОЗ, во время использования масок следует обязательно соблюдать ряд условий. То есть, маска должна полностью закрывать рот и нос. Надевая маску, необходимо быть уверенным, что маска плотно прилегает к лицу. К маске нельзя прикасаться во время пользования, но если необходимо прикоснуться, то руки надо очистить спиртовым раствором или помыть мылом. Если маска промокла, ее необходимо поменять. Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Менять маски нужно каждые два часа. До того, как надеть маску, руки необходимо очистить спиртовым раствором, или помыть мылом.

Маска нужно снимать таким образом, чтобы не прикасаться к передней части. Использованная маска сразу должна выбрасываться в закрытую мусорную урну, а руки очищены спиртом или промыты с мылом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)