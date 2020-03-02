Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил сообщение (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине тщательно расследует и оперативно реагирует на все поступающие обращения граждан и информацию в печати в связи с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на штаб.

Видеоматериал, о врачах в спецодежде рядом со станцией метро Ичеришехер, распространенный 1 марта в соцсетях, был снят во время взятия под контроль лица с подозрением на заболевание на основании информации, поступившей от граждан.

Любое лицо, взятое под наблюдение с подозрением на коронавирус или обратившееся в скорую помощь с подозрением на заболевание, доставляются врачами с места их нахождения именно в такой спецодежде: «Эти кадры не означают, что в городе выявлен новый больной коронавирусом, а часть профилактических мер. Если в стране будет зафиксирован факт заражения коронавирусом, то общественность будет проинформирована об этом.

Оперативный штаб еще раз призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж, и следить за информацией, которая распространяется в официальных источниках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)