Назначены новые директора в две больницы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначило директоров в два публичных юридических лица - Нефтчалинскую центральную районную больницу и Астаринскую районную больницу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение.

В Нефтчалинскую больницу директором назначен Алиев Рамиз Бейляр оглу, в Астаринскую – Азадханов Эльнур Рамазан оглу.

Назначения произведены приказом председателя правления TƏBİB Рамином Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )