Назначены новые директора в две больницы Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначило директоров в два публичных юридических лица - Нефтчалинскую центральную районную больницу и Астаринскую районную больницу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение.
В Нефтчалинскую больницу директором назначен Алиев Рамиз Бейляр оглу, в Астаринскую – Азадханов Эльнур Рамазан оглу.
Назначения произведены приказом председателя правления TƏBİB Рамином Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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