Число желающих совершить хадж азербайджанских паломников превысило 200 человек

БАКУ/Trend/ - Со дня приема документов число обратившихся для совершения хаджа превысило 200 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Паломники отправятся в хадж самолетом.

В УМК также сообщили, что цена на хадж повысится до 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).

Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.

Отметим, что прием документов начался 27 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)