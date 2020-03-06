Число желающих совершить хадж азербайджанских паломников превысило 200 человек
БАКУ/Trend/ - Со дня приема документов число обратившихся для совершения хаджа превысило 200 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Паломники отправятся в хадж самолетом.
В УМК также сообщили, что цена на хадж повысится до 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).
Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.
Отметим, что прием документов начался 27 января.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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