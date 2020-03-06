В UNEC проведена дезинфекция (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) проведены работы по дезинфекции против коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на университет.

В соответствии с выполнением соответствующего Плана действий Кабмина, продезинфицированы все учебные здания, конференц- и актовый залы, аудитории, библиотека, читальные залы, коридоры, столовая и другие помещения на территории UNEC.

Подразделения Бакинской городской станции дезинфекции проводят работы с использованием высококачественных лекарственных препаратов и хлорамина.

Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий.

Для пресечения возможной угрозы распространения коронавируса на территории Азербайджана продолжаются оперативные упреждающие мероприятия.

С целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер было решено приостановить во всех учебных заведениях страны обучение, учебно-воспитательный процесс и связанные с ними мероприятия с третьего по девятое марта (первый учебный день назначен на 10 марта). За этот период министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти Азербайджана, в подчинении которых имеются учебные заведения, указано продолжить медико-профилактические и дезинфекционные работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)