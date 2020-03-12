БАКУ /Trend/ - В Баку отменен фестиваль "Yazz!", который должен был пройти в Ичеришехер.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

В сообщении отмечается, что в соответствии с информацией и рекомендациями от 10 марта 2020 года Оперативного штаба при Кабинете министров по усилению мер в связи с предотвращением угрозы коронавируса COVID-19, отменяются традиционные новрузовские мероприятия, запланированные на 19-29 марта в Ичеришехер.

(Текст: Кямаля Сеидова)