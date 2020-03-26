Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:53)
БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.
Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.
Однако, как отмечает Trend, данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.
Представляем список данных структур:
- Администрация Президента Азербайджанской Республики
- Кабинет Министров Азербайджанской Республики
- работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)
- Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)
- Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
- Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
- Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
- Служба внешней разведки Азербайджанской Республики
- Министерство обороны Азербайджанской Республики
- Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
- Министерство юстиции Азербайджанской Республики
- Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
- Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
- Министерство образования Азербайджанской Республики
- Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
- Министерство экономики Азербайджанской Республики
- Министерство финансов Азербайджанской Республики
- Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики
- Министерство энергетики Азербайджанской Республики
- Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
- Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
- Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
- Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики
- Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики
- Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики
- Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики
- Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
- органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики
- Центральный Банк Азербайджанской Республики
- Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики
- Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики
- Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана
- Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТадж)
- Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер"
- Управление Приморского Бульвара Азербайджанской Республики
- Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики
- Счетная палата Азербайджанской Республики
- Открытое акционерное общество "Азеришыг"
- Открытое акционерное общество "Азерсу"
- Производственное объединение "Азеригаз"
- Открытое акционерное общество "Азерэнержи"
- Открытое акционерное общество "Азеркосмос"
- Открытое акционерное общество Мелиорации и Водного хозяйства Азербайджана
- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR
- Открытое акционерное общество "Азеристиликтеджхизат"
- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Аграркредит"
Отметим, что согласно решению Кабинета министров от 12 марта, с целью обеспечения последовательности рабочих и нерабочих дней, были изменены местами 29 марта (нерабочий день) и 27 марта (рабочий день), тем самым было определено 9 нерабочих дней на Новруз байрам.