Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:53)

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.

Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.

Однако, как отмечает Trend, данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.

Представляем список данных структур:

- Администрация Президента Азербайджанской Республики

- Кабинет Министров Азербайджанской Республики

- работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)

- Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)

- Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

- Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики

- Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики

- Служба внешней разведки Азербайджанской Республики

- Министерство обороны Азербайджанской Республики

- Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

- Министерство юстиции Азербайджанской Республики

- Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

- Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

- Министерство образования Азербайджанской Республики

- Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

- Министерство экономики Азербайджанской Республики

- Министерство финансов Азербайджанской Республики

- Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики

- Министерство энергетики Азербайджанской Республики

- Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики

- Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

- Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики

- Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики

- Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики

- Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики

- Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики

- Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

- органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики

- Центральный Банк Азербайджанской Республики

- Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики

- Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

- Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

- Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТадж)

- Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер"

- Управление Приморского Бульвара Азербайджанской Республики

- Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики

- Счетная палата Азербайджанской Республики

- Открытое акционерное общество "Азеришыг"

- Открытое акционерное общество "Азерсу"

- Производственное объединение "Азеригаз"

- Открытое акционерное общество "Азерэнержи"

- Открытое акционерное общество "Азеркосмос"

- Открытое акционерное общество Мелиорации и Водного хозяйства Азербайджана

- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR

- Открытое акционерное общество "Азеристиликтеджхизат"

- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Аграркредит"

Отметим, что согласно решению Кабинета министров от 12 марта, с целью обеспечения последовательности рабочих и нерабочих дней, были изменены местами 29 марта (нерабочий день) и 27 марта (рабочий день), тем самым было определено 9 нерабочих дней на Новруз байрам.