О влиянии коронавируса на беременных и новорожденных

БАКУ /Trend/ - До сих пор 18 беременных женщин в мире были инфицированы коронавирусом. Ни в одном случае у матери и плода серьезных осложнений не зафиксировано.

Об этом в четверг сообщил Trend заведующий 2-м отделением акушерства и гинекологии Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета врач-специалист Тураб Джанбахышов.

"У внутриутробных плодов беременных женщин, инфицированных коронавирусом, а также из околоплодных вод, были взяты пробы, и ни в одним из случаев коронавирус выявлен не был. Некоторые из этих женщин уже родили здоровых детей, а у других беременность все еще продолжается. Даже женщины, инфицированные коронавирусом, должны кормить своих младенцев материнским молоком. Вирус не проникает в материнское молоко, с другой стороны данное питание представляет исключительную важность для младенцев", - сказал Джанбахышов.

Врач порекомендовал беременным и их близким не паниковать в сложившейся ситуации.

По его словам, беременные женщины, как и все, должны соблюдать санитарно-гигиенические требования, направленные на пресечение распространения коронавируса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)