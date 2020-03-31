Президент Ильхам Алиев: Все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня

БАКУ /Trend/ - Все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Для более эффективного ведения борьбы с коронавирусом с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные правила. Уверен, что все граждане будут соблюдать их. Основная цель новых ограничительных мер заключается в том, чтобы предпринять более эффективные шаги в этой борьбе и сократить динамику случаев инфицирования. Несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги, динамика, к сожалению, возрастает, и основная причина этого - безответственность некоторых граждан. Потому что Азербайджанское государство на первоначальном этапе добилось больших успехов в результате принятия превентивных мер в борьбе с этой трагедией, и сегодня ситуация в Азербайджане по сравнению с другими странами более благоприятная. Но несмотря на это, растет число случаев внутреннего инфицирования, и, таким образом, инфицированных людей становится больше", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вчера заразились более 60 человек, если и дальше так пойдет, то в предстоящие дни и месяцы болезнь неизбежно приобретет широкий размах.

"Еще раз хочу сказать, Азербайджанское государство приняло все необходимые меры. Мы с самого начала закрыли все сухопутные границы, ввели карантинный режим, были закрыты все школы, детские сады, вузы, объекты общественного питания, резко сократилось количество авиарейсов, в настоящее время осуществляются всего два международных авиарейса, причем раз в неделю. Таким образом, были приняты очень важные меры против распространения этого заболевания, и роль прибывших из-за рубежа граждан в его распространении резко сократилась. Должен также сказать, что прибывшие из-за рубежа граждане Азербайджана помещаются на карантин, и в настоящее время на карантине находятся около 4500 человек. Для карантина были созданы самые благоприятные условия, граждане размещаются в 4-5-звездочных отелях, Деревне атлетов, в отелях, зонах отдыха Лянкярана, Лерика, Набрани, Баку", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для больных также создаются условия, в различных местах нашей страны в распоряжении больных, зараженных коронавирусом, находятся более 10 больниц, на днях в их распоряжение была передана самая современная больница нашей страны – «Ени клиника».

"То есть, это - важные шаги, предпринятые государством. Но, несмотря на это, из-за безответственности некоторых граждан эта болезнь получает в Азербайджане более широкое распространение. Поэтому все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня. Уверен, что если люди поведут себя ответственно и будут соблюдать правила самоизоляции, то мы сможем предотвратить широкое распространение этого заболевания", - сказал Президент Ильхам Алиев.