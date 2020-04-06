Изменен график движения поездов по Абшеронской кольцевой ж/д

БАКУ /Trend/ - Учитывая обращения пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" внесло изменения в график движения поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.

Как сообщили в понедельник Trend в ЗАО, целью нововведений является приведение графика движения поездов в соответствие с рабочим графиком сотрудников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, а также более эффективная организация перевозки граждан. Данные изменения будут в силе с седьмого апреля до конца карантина.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)