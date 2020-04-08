ЮНИСЕФ в Азербайджане обнародовал практические инструкции для семей, борющихся с COVİD-19

БАКУ/Trend/ - Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане приступило к реализации инициативы #LearningAtHome, #ÖvladımlaEvdə на личном сайте и платформах в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, которая включает полезные рекомендации и советы для родителей, которые в период карантина в связи с COVİD-19 остаются дома с детьми.

Как сообщили в среду Trend в представительстве, в материалах, в частности подготовленных для азербайджанских семей, основное внимание уделяется стимулированию навыков детей с творческим подходом, используя различные игры, в период особого режима карантина.

"Нам известно, что ввиду закрытия дошкольных и общеобразовательных учреждений из-за бушующего COVID-19, родителям стало сложно сохранить активность детей. В такой трудный период ЮНИСЕФ желает поделиться рядом практических идей и рекомендаций. Виды деятельности, которые были внесены в новые ресурсы, помогут как сохранить активность детей, так и поспособствуют их саморазвитию", - сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

Представительство разместило на сайте по адресу https://www.unicef.org/azerbaijan/learning-home-join-challenge различные методы и способы занятий с детьми. Сюда входят рекомендации и идеи, которые помогут родителям продолжить обучение, а также организовать полезный досуг детей на дому, позволят снизить стресс и напряженность в период продолжительного карантина, последствия социальной изоляции с использованием цифровых связей и совместного опыта.

Эти ресурсы позволят создать здоровую среду для детей, в которой они без риска смогут играть и учиться.

"В такой критичный момент, оставаясь дома во имя своей безопасности, мы все еще может быть сильными вместе. Надеемся, что родители со всей страны, используя хештеги #LearningAtHome, #ÖvladımlaEvdə, будут делиться видеороликами с упражнениями и новыми идеями, чтобы воодушевить остальных", - добавил Карвардин.

Помимо этого, на сайте министерства образования, а также портале Института образования Азербайджана будут размещены новые решения ЮНИСЕФ, которые помогут родителям в организации полезного досуга и обучения детей в домашних условиях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)