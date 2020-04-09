В Азербайджане лицам с инвалидностью протезно-ортопедические изделия доставлены на дом (ВИДЕО)

Общество 9 апреля 2020 11:17 (UTC+04:00)
В Азербайджане лицам с инвалидностью протезно-ортопедические изделия доставлены на дом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана доставляют на дом лицам с инвалидностью протезно-ортопедические изделия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Trend представляет видеоролик об этом:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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