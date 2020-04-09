В Азербайджане втрое увеличилось количество частных заведений дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в Азербайджане втрое увеличилось количество частных учреждений дошкольного образования.

Как сообщает в четверг Trend, данная статистика отображена в отчете, представленном Милли Меджлису (парламент) Кабинетом министров по итогам 2019 года.

Согласно отчету, показатель дошкольного обучения пятилетних детей за счет государства в общеобразовательных учреждениях с 24 процентов в 2013 году доведен до 84,2 процента в 2019 году, к обучению привлечено свыше 105 тысяч детей. В следующем году планируется привлечь к дошкольному образованию 90 процентов детей этого возраста. В течение последних четырех лет 17 561 учитель начальных классов, занятых в группах дошкольного образования, были привлечены к тренингам, разработаны и внедрены новые учебные материалы.

С целью расширения охвата дошкольного образования поощряется деятельность частных учебных заведений, число которых за последние пять лет выросло более чем в три раза - с 41 до 159.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)