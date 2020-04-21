От студентов не требуется справка об отсутствии у родителей работы – минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Студентам, чьи родители зарегистрированы как безработные, не нужно получать справку об этом.

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, информацию об этом минобразования получит в подсистеме «занятость» централизованной электронно-информационной системы минтруда: «Кроме того, на портале e-sosial.az доступна услуга предоставления справок e-arayış по 15 видам. Лица, зарегистрированные как безработные, могут получить в электронном формате справку посредством этого портала. Для этого следует пройти на нем регистрацию».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)