В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 74, скончался один человек - Оперативный штаб (версия 2)

Общество 21 апреля 2020 17:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 74, скончался один человек - Оперативный штаб (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 74, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончался гражданин 1963 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел сахарным диабетом, гипотиреозом и хронической болезнью почек.

На сегодняшний день в стране выявлено 1480 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 865, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 595 лиц, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 20 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 102 764 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)

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