Джейхун Байрамов: Вузы готовят предложения по оцениванию знаний студентов

БАКУ /Trend/ - Высшие учебные заведения готовят предложения по оцениванию уровня знаний студентов, полученных в течение весеннего семестра.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, если в связи с вопросами, находящимся в полномочиях министерства, потребуется предпринять какие-либо оперативные шаги, то ведомство сделает это безотлагательно.

"В противном случае, вопросом будет заниматься Кабинет министров. В связи с этим проведены обсуждения с премьер-министром. При необходимости будут использованы оперативные модели", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)