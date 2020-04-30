Минтруда Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 100 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в соответствующие банковские и почтовые филиалы единовременную выплату (190 манатов) еще для 100 тысяч безработных лиц и неформально занятых лиц, потерявших работу в связи с особым карантинным режимом.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, на данный момент число лиц, получивших эти средства, составляет 500 тысяч человек. На номер телефона получателей этих средств, указанный при регистрации, отправляется соответствующее сообщение. После получения разрешения на выход из дома эти лица могут обратиться за данными средствами в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.

Данный процесс начался девятого апреля. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы уже 95 миллионов манатов.

(Текст: Турал Гараджаев)