Заур Алиев: По Баку больше всего инфицированных зафиксировано в Ясамальском и Сабунчинском районах

БАКУ/Trend/ - По Баку больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Ясамальском и Сабунчинском районах.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в Ясамальском районе выявлено несколько очагов инфекции: «Один человек заразил многих граждан, которые уже изолированы, а большинство уже выздоровели».

По его словам, установлена причина роста числа инфицирования: «К сожалению, в Гяндже не так строго соблюдается карантинный режим. С другой стороны, чаще всего заражение происходит между членами семьи. В результате 1 человек заражает еще 4-5 лиц. Заражение происходит и между медработниками, что наблюдалось и в Гяндже. В настоящее время там предпринимаются всевозможные меры для решения проблемы. У нескольких лиц из России результаты тестов вышли положительными. Также в южном регионе в связи с въездом-выездом в Иран наблюдалось больше случаев инфицирования».

Алиев добавил, что больше всего вирусом заражаются лица в возрасте 50-59 лет: «54% инфицированных - женщины; лица, которые скончались, были в возрасте 60-69 лет, и 43% скончавшихся были именно этой возрастной категории».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)