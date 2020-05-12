В Азербайджане выявлено 104 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 55, скончался один человек – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 104 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 55, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончался гражданин 1943 года рождения, тесты на короновирус которого дали положительный результат. Он также страдал артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

На сегодня в стране выявлено 2 693 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 735, скончались 33 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 925 лиц, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане было проведено 202 282 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)