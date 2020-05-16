Минюст Азербайджана: За время пандемии зарегистрировано около 2500 бракосочетаний

БАКУ /Trend/ - За время пандемии коронавируса министерство юстиции зарегистрировало более 23 400 актов гражданского состояния, в том числе 2478 браков и 12 566 новорожденных из которых 6 793 младенца - мальчики, 5 773 - девочки, 140 - двойни и 6 - тройни.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Минюста.

Отметим, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года, начиная с 1994 года, 15 мая ежегодно отмечается как Международный день семьи.