Минюст Азербайджана: За время пандемии зарегистрировано около 2500 бракосочетаний
БАКУ /Trend/ - За время пандемии коронавируса министерство юстиции зарегистрировало более 23 400 актов гражданского состояния, в том числе 2478 браков и 12 566 новорожденных из которых 6 793 младенца - мальчики, 5 773 - девочки, 140 - двойни и 6 - тройни.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Минюста.
Отметим, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года, начиная с 1994 года, 15 мая ежегодно отмечается как Международный день семьи.
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