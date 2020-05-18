Посетители Бакинского бульвара должны соблюдать следующие правила - Официально

БАКУ /Trend/ - В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с 00:00 18 мая отменен запрет на посещение бульваров, парков и других мест отдыха с условием не собираться в группы более 10 человек. Так каким образом функционирует после смягчения карантина самый большой столичный парк - Приморский национальный парк?

В ответ на запрос Trend пресс-секретарь Управления приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы сообщила, что бульвар с этого дня находится в распоряжении жителей.

"Граждане могут прибывать сюда без каких либо ограничений, но с соблюдением определенных правил. Согласно правилам Оперативного Штаба в обязательном порядке следует соблюдать социальную дистанцию в полтора метра минимум, а также запрещена совместная прогулка более чем 10 людей одновременно.

В дополнение, информационные табло и предупреждающие знаки, установленные на территории бульвара в период особого режима карантина, будут сохранены. На скамейках будут предупреждающие наклейки о необходимости соблюдения социальной дистанции", - сказала Ельмаргызы.

Пресс-секретарь Управления также затронула деятельность кафе и ресторанов, а также аттракционов на территории бульвара.

"С соблюдением установленных Оперативным штабом правил, кафе и рестораны на территории будут работать с 08:00 до 18:00. Однако ограничения по поводу использования аттракционов, детских развлекательных центров, детских поездов, спортивных сооружений и морских прогулок все еще остаются в силе. Контролировать соблюдение установленных правил будут сотрудники Службы охраны Управления приморского бульвара и МВД", - подытожила Гюнай Ельмаргызы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)