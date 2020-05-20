В Азербайджане не было проблем в связи с выходом из дома мигрантов по SMS-разрешениям
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане не было проблем в связи с выходом из дома мигрантов в период особого режима карантина по SMS-разрешениям.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.
По его словам, лица, имеющие разрешение на проживание в стране, могли выходить из дома, отправляя код удостоверения личности на номер 8103: "Лица, не имеющие визы, могли обращаться через интернет. Никаких проблем в этой области не было. В период карантина никто из этих лиц не обращался в Миграционную службу с жалобами".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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