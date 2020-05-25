В Балакене выпал град

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории страны.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 22:00 в Гяндже, Шамкире, Шемахе, Шаруре, Шахбузе, Ордубаде, Дашкесане, Гадабеке, Загаталах, Евлахе, Шеки, Агстафе, Нахчыване, Мингячевире, Кюрдамире, Балакене наблюдались грозы, шел дождь.

В Балакене в 18:50 - 18:53 выпал град с диаметром в 12 мм.