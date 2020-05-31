С завтрашнего дня заработает самый крупный торговый центр Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Самый крупный торговый центр Азербайджана и Кавказа - Dəniz Mall заработает с завтрашнего дня, передает в воскресенье Trend со ссылкой на страницу ТЦ в Facebook.

В сообщении отмечается, что внутри торгового центра в обязательном порядке должен соблюдаться особый режим карантина в связи с пандемией коронавируса.

"С большим удовольствием доводим до вашего сведения, что Dəniz Mall заработает с первого июня. Просим вас, пребывая в торговом центре, соблюдать требования особого режима карантина в связи с пандемией коронавируса, соблюдать дистанцию с другими людьми и носить маски. Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба, кинотеатр, развлекательные центры и все объекты общепита в объекте не будут действовать еще некоторое время", - говорится в сообщении.

Напомним, что Dəniz Mall находится на территории Бакинского приморского бульвара.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)