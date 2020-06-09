BIRLink представляет новый тариф Təhsil для поддержки образования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Происходящие события в мире подтолкнули всю систему образования к новому этапу развития. Инновации затронули и сектор образования в Азербайджане.

Необходимость проведения учебного процесса в дистанционном формате поспособствовала развитию сферы информационных технологий и коммуникаций в стране, а также применения современных технологий в образовании.

В целях поддержки сотрудников образовательной сферы провайдер современных телекоммуникационных услуг ENGINET представил новый тариф Təhsil.

Со дня своего основания компания ENGİNET под брендом BIRLink вносит свой вклад в сферу образования, делая возможности, открываемые информационными технологиями, доступными для каждого гражданина и особенно для преподавателей. Сегодня, учитывая важность развития дистанционного образования и подготовки к новому учебному году, нововведения, которые компания предлагает сотрудникам образования, являются примером успешного продолжения ее деятельности в этом направлении.

Новый тариф станет реальной поддержкой для всех тех, кто работает в сфере образования, продолжая свою деятельность удаленно. Пакет включает в себя услуги высокоскоростного широкополосного интернета 30 Мбит/с, IPTV и другие дополнительные функции. Поскольку тариф распространяется только на тех, кто занят в сфере образования, для подключения к нему пользователь должен предоставить справку с рабочего места. Пользователям данного тарифа будет оказана бесплатная техническая поддержка с регистрацией на образовательных порталах, а также устранение неполадок с логином/паролем и технический обзор различного программного обеспечения.

Пользователи этого тарифа смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров компании. Таким образом, абоненты получат доступ к международной академической сети GEANT и 10%-ю скидку на тренинги, проводимые Центром повышения квалификации по инновационным технологиям в образовании (ITE).

Кроме того, пользователи тарифа Təhsil смогут присоединиться к тарифу Müəllim оператора мобильной связи Bakcell, получив бесплатный номер мобильного телефона и бесплатную связь между другими пользователями тарифа, а также 100 минут для звонков внутри страны и 1 Гб мобильного интернета.

ENGİNET известна своей активной деятельностью в сфере технологий для сектора образования, и это не первое его достижение. Для обеспечения доступа к корпоративным сетям интернет и интранет для образовательных учреждений по всей стране ENGINET в сотрудничестве с оператором азербайджанской образовательной сети AzEduNet предоставил бесплатную оптоволоконную связь примерно 50 средним школам.

Применение инновационных технологий в образовании одновременно повышает качество образовательного процесса и создает условия для повышения пользовательских навыков в сфере ИКТ будущими поколениями. Мы верим, что высокоскоростной широкополосный интернет-сервис, предлагаемый по тарифу Təhsil для поддержки тех, кто работает в этой области, сделает учебный процесс более доступным и удобным.