БАКУ/Trend/ - Электрички по Абшеронской кольцевой ж/д временно работать не будут, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что в соответствии с решением Кабмина, электрички не будут работать два дня - 14 и 15 июня (в воскресенье и понедельник).

Движение по действующему графику будет восстановлено с 16 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)