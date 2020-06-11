Электрички по Абшеронской кольцевой ж/д временно работать не будут
БАКУ/Trend/ - Электрички по Абшеронской кольцевой ж/д временно работать не будут, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В сообщении говорится, что в соответствии с решением Кабмина, электрички не будут работать два дня - 14 и 15 июня (в воскресенье и понедельник).
Движение по действующему графику будет восстановлено с 16 июня.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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