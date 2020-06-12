В Баку уволены 4 школьных директора

Общество 12 июня 2020 15:50 (UTC+04:00)
В Баку уволены 4 школьных директора

БАКУ/Trend/ - В этом учебном году расторгнуты контракты с четырьмя директорами школ в Баку и приостановлена деятельность двух школ спецобразования.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку, в 2019-2020 учебном году в общеобразовательные учреждения в подчинении Управления были приняты на работу на должность директора 18 человек.

В этом году изменено место работы 12 директоров, а срочные контракты с 111 школьными директорами были продлены.

Контракты с 42 директорами, которые достигли возрастного предела деятельности, были продлены до конца текущего учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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