Продлен срок подачи обращений на портал E-telebe.edu.az
БАКУ/Trend/ - Срок подачи обращений на портал e-telebe.edu.az в Азербайджане продлен.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, срок подачи обращений на портал продлен до 1 июля.
Отметим, что с 21 мая запущена система оплаты за обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения http://e-telebe.edu.az.
Студенты, относящиеся к этим группам, должны зарегистрироваться в электронной системе и создать личный кабинет, добавить информацию об образовании, членах семьи и другие необходимые сведения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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