Продлен срок подачи обращений на портал E-telebe.edu.az

БАКУ/Trend/ - Срок подачи обращений на портал e-telebe.edu.az в Азербайджане продлен.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, срок подачи обращений на портал продлен до 1 июля.