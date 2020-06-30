Двое членов Коллегии адвокатов Азербайджана заразились COVİD-19

БАКУ/Trend/ - Двое членов Коллегии адвокатов заразились COVİD-19.

Об этом сообщил председатель Коллегии Анар Багиров, сообщает во вторник Trend.

Он сообщил о телефонном разговоре с ними: "Самочувствие адвоката Чимназ Эюбовой удовлетворительное, она лечится дома. Она хороший и грамотный адвокат. Она более 20 лет является членом Коллегии и имеет силу воли. Уверен, что она победит болезнь".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)