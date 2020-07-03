СГБ Азербайджана начала операцию в отношении ряда должностных лиц МИД (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:10)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) начала операцию в отношении ряда должностных лиц МИД, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на СГБ.

На основании информации, поступившей в СГБ о допущении некоторыми должностными лицами МИД с использованием своих служебных полномочий многочисленных противоправных действий, наносящих вред защищаемым законом интересам государства и общества, в их отношении проводятся следственно-оперативные меры.

Общественность будет дополнительно проинформирована о проведенном расследовании, лицах, подозреваемых в совершении преступлений, и о совершенных преступных деяниях.

(Текст: Кямаля Сеидова)