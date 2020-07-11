Авиакомпания "Турецкие Авиалинии" увеличивает число полетов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие Авиалинии" (Türk Hava Yolları) увеличивает количество полетов между Азербайджаном и Турцией, сообщили в субботу Trend в авиакомпании.

Начиная с 14 июля будут выполняться четыре рейса в неделю, в следующем порядке:

Вторник - Стамбул-Баку ( 01:05) и Баку-Стамбул (07:35)

Среда - Стамбул-Баку (06:45) и Баку-Стамбул (12:05)

Пятница - Стамбул-Баку (06:45) и Баку-Стамбул (12:05)

Суббота - Стамбул-Баку (01:05) и Баку-Стамбул (07:35).

Билеты скоро будут в продаже на www.turkishairlines.com

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)