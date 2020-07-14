Авиаторы Азербайджана вновь принимают участие в акции по сдаче донорской крови (ФОТО)

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана 14 июля проводит очередную акцию по добровольной сдаче донорской крови в Баку. В ней принимают участие более 300 азербайджанских авиаторов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сотрудники авиакомпании сдают кровь для людей, страдающих талассемией и другими заболеваниями крови.

Напомним, что в апреле азербайджанские авиаторы присоединились к акции по сдаче крови, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В условиях карантинного режима, веденного в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19), авиаторы подключились к акции по пополнению банка крови.

Акция проходит по специальному графику в соответствии с действующими противоэпидемиологическими мерами, направленными на обеспечение безопасности доноров и врачей во время сдачи крови.