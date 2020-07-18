В Баку проводится усиленная дезинфекция улиц

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны с целью расширения борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 Исполнительная власть города Баку продолжает усиленные комплексные мероприятия во всех районах столицы.

Как сообщили в субботу Trend в исполнительной власти, на главных улицах и проспектах столицы с участием 40 единиц спецтехники и 2 000 работников коммунальных служб в восьмой раз за период пандемии проводятся усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Наряду с центральными улицами, дезинфекционные работы будут проводиться в поселках и жилых массивах столицы. Учитывая определенную токсичность используемых веществ жители столицы были заранее предупреждены через СМИ.

Личный состав министерства внутренних дел принимают активное участие в дезинфекционных работах, к которым привлечены 20 автомобилей специального назначения министерства.

В то же время сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку согласно специальному графику продолжили медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия в более чем 11 тысячах жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, дворах и улицах, находящихся здесь спортивных и развлекательных сооружениях, площадках для контейнеров для бытовых отходов.

В ИВ города Баку отметили, что основной целью проведения этих дезинфекционных мероприятий является защита граждан от вируса. В данном направлении принимаются все необходимые меры, при этом и сами граждане должны соблюдать соответствующие правила гигиены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)