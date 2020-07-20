С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен срок действия SMS-разрешений

БАКУ /Trend/ - В городах и районах, где был ужесточен особый карантинный режим, с 20 июля 2020 года срок действия SMS-разрешения на выход из дома увеличивается с двух часов до трех.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией ужесточенный режим карантина будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

Отметим, что в связи с тем, что особый карантинный режим не будет ужесточен в городе Лянкяран и Самухском районе, SMS-разрешение на этой территории не применяется.

(Автор: Асиф Мехман)