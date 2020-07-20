В Азербайджане возобновилась деятельность судов

Общество 20 июля 2020 13:26 (UTC+04:00)
В Азербайджане возобновилась деятельность судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновилась деятельность судов.

Как сообщили в понедельник Trend в Верховном суде, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, Постановления Кабинета Министров № 256 от 17 июля 2020 года, а также ввиду необходимости продолжения подхода, указанного в Постановлении № 6 Пленума Верховного суда Азербайджана от 23 апреля 2020 года, судам в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах, где ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией продлен до 06:00 пятого августа 2020 года, рекомендовано обеспечить рассмотрение дел всех категорий в Верховном суде и судах апелляционной инстанции.

С полным содержанием сообщения можно ознакомиться по ссылке.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО)
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО)
Патриотический проект Уснии Мурватовой (ВИДЕО)
Патриотический проект Уснии Мурватовой (ВИДЕО)
Всемирно известные исполнители поддержали Азербайджан против армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)
Всемирно известные исполнители поддержали Азербайджан против армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована Политика 13:58
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 13:55
Иран увеличит добычу нефти на месторождении "Южный Азадеган" Энергетика 13:48
В Азербайджане возобновилась деятельность судов Общество 13:26
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО) Социум 13:22
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 13:17
Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО) Политика 13:14
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:00
IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане Транспорт 12:59
Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19 Общество 12:56
Госкомитет Азербайджана об экспортных показателях первого полугодия Бизнес 12:54
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный Политика 12:51
Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи Экономика 12:40
Строительство IGB ускоряется за счет автоматической сварки Энергетика 12:40
Падение добычи газа в Узбекистане продолжается Узбекистан 12:40
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 12:39
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток Грузия 12:39
Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме Туркменистан 12:30
Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета Общество 12:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО) Политика 12:25
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:23
Иран может экспортировать 15 млн тонн стали Экономика 12:21
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Диярбакыр Турция 12:19
В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление Казахстан 12:18
Сократились поездки из Турции во Францию с целью трудоустройства Турция 12:07
В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО) Общество 12:02
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 12:01
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились Турция 11:57
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне Политика 11:57
В Иране упал спрос на турецкую сталь Турция 11:55
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 11:52
Великобритания обеспечила ранний доступ к 90 млн доз вакцин от коронавируса Европа 11:52
Unibank предоставил юридическим лицам возможность открывать счетa онлайн Экономика 11:48
Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане Узбекистан 11:48
Азербайджанский рынок облигаций может стать благоприятной средой для российских инвесторов Финансы 11:47
Латвия наращивает импорт узбекской дыни Узбекистан 11:45
В UNEC на ступени бакалавра по II группе открыта новая специальность Общество 11:24
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 11:21
Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане Общество 11:20
В Азербайджане незначительно упал спор на турецкий цемент Турция 11:18
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс Энергетика 11:15
В Туркменистане разрабатывают новые национальные программы по защите прав человека Туркменистан 11:12
Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО) Политика 11:11
“Азерэнержи” удалось восстановить 256 МВт «потерянной» мощности на 6 модульных электростанциях Экономика 11:11
Интервью кардиохирурга Центрального Таможенного Госпиталя Кянана Асадова Общество 11:04
Драгоценные металлы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:57
В Чикаго члены азербайджанской общины провели акцию поддержки (ФОТО) Политика 10:54
Азербайджанцы провели акцию протеста перед штабом ООН (ФОТО) Политика 10:51
Евро растет по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:46
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 13 - 17 июля Энергетика 10:46
Транскаспийский трубопровод будет способствовать укреплению стабильности в Каспийском регионе Энергетика 10:45
Турция приостанавливает полеты в Иран и Афганистан Турция 10:43
На руинах радикальной оппозиции гуляет вирус маразма - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:41
Туркменистан может стать членом ряда проектов инвестиционного фонда ЕС Финансы 10:40
Азербайджанские пограничники попали в ДТП, скончался начальник штаба Происшествия 10:38
Проблема Мецаморской АЭС или как в Армении подменяют понятия Политика 10:35
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки впервые превысило 40 тыс. Другие страны 10:23
Индия планирует хранить сырую нефть в США США 10:22
В этом году в Азербайджане на свет появились 47 206 новорожденных Общество 10:20
Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 0,2% Общество 10:11
Афганистан закупил в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:06
ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,85% Другие страны 10:03
Сократился импорт кожаных изделий из Турции в Узбекистан Турция 09:54
ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:41
В Азербайджане увеличится производство спиральношовных стальных труб Экономика 09:39
Иранский чай экспортируется в 12 стран Экономика 09:39
С начала года Турция уменьшила товарооборот с Ираном Турция 09:35
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:34
В Грузии продажи долей операторов энерго- и водоснабжения попали под госконтроль Грузия 09:34
Турция за первые шесть месяцев сократила грузоперевозки в Туркменистан Турция 09:34
В Азербайджане растет производство продукции в сфере животноводства Бизнес 09:34
В Казахстане стартовал прием заявок на выплату 42500 тенге от плательщиков ЕСП Казахстан 09:31
В январе-июне через порты Турции было перегружено около 180 млн тонн грузов Турция 09:30
Нефть дешевеет на негативных ожиданиях по спросу из-за пандемии Энергетика 09:29
Власти Южной Кореи заявили, что не обсуждают с США сокращение американских войск в стране Другие страны 08:51
Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал в совместном развитии проектов нефтегазохимической промышленности (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 08:39
Лидеры Евросоюза вновь не смогли согласовать фонд восстановления экономики Европа 08:13
В Турции автомобиль врезался в столб: есть погибшие Турция 08:03
Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 71 838 Казахстан 07:41
Малайзия завершит переговоры с Goldman Sachs о возвращении похищенных средств Другие страны 07:13
ГЭЦ Азербайджана обратился к лицам, которые будут сдавать экзамены 23 и 24 июля Общество 06:45
Жесткие решения принесли Грузии успех в борьбе с пандемией - посол США Грузия 06:34
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования Арабские страны 06:16
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Европа 05:17
Узбекистан временно приостановил экспорт фармацевтической продукции и вывоз ее физлицами Узбекистан 03:59
Один человек погиб, восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне США 03:21
На армейский конвой на северо-востоке Мексики напали, есть погибшие Другие страны 03:06
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ "Аль-Амаль" В мире 02:35
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом Россия 02:04
В мире за сутки выявили более 166 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 01:44
Два солдата погибли в результате подрыва мины в Колумбии Другие страны 01:22
"Истамбул Башакшехир" стал чемпионом Турции по футболу Спорт 01:05
Бакинское метро не будет работать до 5 августа Общество 00:43
В двух частях Азербайджана не будет применяться ужесточенный карантинный режим Общество 00:30
С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен срок действия SMS-разрешений Общество 00:24
С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешена работа парикмахерских и салонов красоты Общество 00:12
В 14 городах и районах Азербайджана продлен ужесточенный режим карантина Общество 00:07
Трамп считает, что в случае победы Байдена США рискуют пойти по пути Венесуэлы США 19 июля 23:56
"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии по футболу Спорт 19 июля 23:24
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 202 тысячи Турция 19 июля 23:10
Все новости