БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновилась деятельность судов.

Как сообщили в понедельник Trend в Верховном суде, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, Постановления Кабинета Министров № 256 от 17 июля 2020 года, а также ввиду необходимости продолжения подхода, указанного в Постановлении № 6 Пленума Верховного суда Азербайджана от 23 апреля 2020 года, судам в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах, где ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией продлен до 06:00 пятого августа 2020 года, рекомендовано обеспечить рассмотрение дел всех категорий в Верховном суде и судах апелляционной инстанции.

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