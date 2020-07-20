Ханлар Ханларзаде: Известны результаты экзаменов более 124 учащихся и абитуриентов (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Уже известны результаты экзаменов более 124 учащихся и абитуриентов.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в ближайшие две недели будет проведен экзамен для абитуриентов из районов, где применяется строгий карантинный режим. В этом экзамене примут участие около 58 тысяч абитуриентов.
"Эпидемиологическая ситуация уже подходит для экзаменов", - сказал он.
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