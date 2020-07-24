Прием в группы дошкольной подготовки в Азербайджане планируется провести в августе

БАКУ /Trend/ - Прием детей, достигших 5-летнего возраста, в группы дошкольной подготовки в Азербайджане предусматривается провести в августе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сотрудник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Эльчин Керимов.

По его словам, прием документов будет осуществлен в электронном порядке. Для приема детей в группы, где обучение ведется не на азербайджанском языке, какое-либо собеседование для оценки устного знания языков не требуется.

Керимов добавил, что прием в группы дошкольной подготовки будет осуществлен в соответствии с правилами, которые применялись в прошлые годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)