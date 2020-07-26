AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщили Trend из AZAL, данным рейсом в Азербайджан был доставлен 201 наш соотечественник.
На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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