Центры Службы "ASAN" оказали выездные услуги турецким врачам

БАКУ /Trend/ - Резидентам и врачам-специалистам, приехавшим из Турции в Азербайджан для оказания поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID -19), были оказаны выездные услуги Службы ASAN, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

На основании обращения медучреждения "Ени клиника" при TƏBİB трем врачам-резидентам были оказаны выездные услуги по выдаче и замене удостоверений личности.

В Центрах Службы "ASAN" №№ 1,4 и 5 в Баку 118 резидентам и 10 врачам-специалистам были оказаны услуги по выдаче сертификатов Asan imza Государственной налоговой службы при министерстве экономики и получению VÖEN.

(Текст: Кямаля Сеидова)