Абшеронский олимпийский спортивный комплекс временно преобразован в больницу модульного типа (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане временно меняется назначение двух олимпийских спортивных комплексов.
Как сообщает в среду Trend, в рамках борьбы с пандемией коронавируса Абшеронский олимпийский спортивный комплекс временно преобразован в больницу модульного типа.
Принявшие участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Азад Рагимов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы проинформировали журналистов о технических возможностях и количестве коек в больнице модульного типа.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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