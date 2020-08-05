Абшеронский олимпийский спортивный комплекс временно преобразован в больницу модульного типа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане временно меняется назначение двух олимпийских спортивных комплексов.

Как сообщает в среду Trend, в рамках борьбы с пандемией коронавируса Абшеронский олимпийский спортивный комплекс временно преобразован в больницу модульного типа.

Принявшие участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Азад Рагимов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы проинформировали журналистов о технических возможностях и количестве коек в больнице модульного типа.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)