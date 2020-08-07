В столице Азербайджана строятся новые школы (ФОТО)

Баку /Trend/ - В восьми общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку ведутся строительно-ремонтные работы, а также строятся шесть новых школ, строительство трех из которых близится к завершению.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление, в настоящее время в Баку сносятся и реконструируются общеобразовательные школы номер 205 и 154, ремонтируются основные здания, сносятся и реконструируются старые корпусы общеобразовательных школ номер 90 и 97; производится капитальный ремонт полной средней школы номер 122 включая строительство спортзала, библиотеки и дополнительных классных комнат; снос и реконструкция старого корпуса общеобразовательной школы номер 155.

Также строится дополнительное здание для средней школы номер 251 и новое здание для средней школы номер 216.

Также во всех нуждающихся учебных заведениях ведутся текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.

Ожидается, что в ближайшее время в столичных школах будут завершены все строительные и ремонтные работы.

(Текст: Эльдар Джанашвили)