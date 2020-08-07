Названы характеристики районов Баку по уровню инфицирования коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 56,3 процента случаев заражения коронавирусом приходится на Баку.

Как передает Trend, наибольшее количество заражений в Баку зарегистрировано в Бинагадинском районе - 14,2 процента.

В столице 11,9 процента инфицированных зарегистрировано в Сабунчинском районе, а 11,8 процента – в Ясамальском.

Процент зараженных коронавирусом в Хатаинском районе составил 12,2, в Насиминском районе – 9,2 процента, в Наримановском районе - 8,3 процента, в Сураханском районе – 8,1 процента, в Низаминском районе – 7,3 процента, в Гарадагском районе – 7,4 процента, в Хазарском районе – 4,8 процента, а в Сабаильском районе – 4,5 процента.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране проведено 766 179 тестов. Число активных больных составляет 3493 человека, из которых 263 находятся в реанимации, а 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)