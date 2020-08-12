Под армянской оккупацией находятся 332 кяриза Азербайджана - директор института

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует серьезная потребность в проведении научных-исследовельских работ в кяризах.

Об этом в среду сказал Trend директор Института Почвоведения и Агрохимии Национальной Академии Наук Азербайджана Аловсат Гулиев

По его словам, одним из важных вопросов в плане эффективного использования водных ресурсов является охрана и эксплуатация кяризов в качестве источников воды.

Гулиев отметил, что еще в 1938 году в Азербайджане было 1500 кяризов, из которых 885 официально зарегистрированы, и напомнил, что эти каналы использовались как источники питьевой и оросительной воды.

Он добавил, что ежегодно посредством кяризов использовалось более 500 миллионов кубометров воды.

"В настоящее время 332 из этих кяризов находятся под армянской оккупацией. На основании договора, заключенного с НАНА и ОАО "Азерсу" на территории Азербайджана изучаются кяризы.

"В настоящее время ведется восстановление кяризов в селе Хасансу Агстафинского района. Поскольку восстановление кяризов и проектирование новых достаточно затратная работа с точки зрения финансов, поиск новых источников финансирования является наиболее важным вопросом. Но не следует все возлагать на государство. Патриотам-бизнесменам тоже следует оказать поддержку этой сфере", - сказал Аловсат Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)