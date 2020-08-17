Глава госкомитета: В Азербайджане нет серьезных проблем в связи с демографическим ростом

БАКУ /Trend/ - Я не вижу серьезной проблемы с общим демографическим ростом в Азербайджане.

Об этом в понедельник сказала Trend председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, ежегодно население Азербайджана увеличивается примерно на 100 тысяч человек. Так что, по крайней мере рождается столько детей. Просто число детей в семьях может меняться в ту или иную сторону.

Мурадова отметила, что по данным на 2019 год, количество детей в стране составляло 2622,4 тысячи, тогда как на начало 2020 года это показатель был равен 2636,7 тысячи. В 2019 году родилось 141179 детей. Из них 3356 двоен, 108 троен и 8 четверен:

"Следует отметить, что в 2019 году количество лиц, получивших социальные пособия на более чем пятерых детей, составило 8987 человек.

Как вы знаете, в прошлом году была проведена перепись населения, и теперь обрабатываются статистические данные. По результатам переписи общественности будут представлены новые статистические данные по демографии, а также о многодетных семьям. Для нас главная задача заключается не в количестве детей в семьях, а достижение баланса возможностей для их здоровья, развития и нормального образования. А в этой сфере наше государство готово предпринять все необходимые шаги", - сказала Бахар Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)