В Баку открылся новый центр техосмотра автомобилей

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции МВД обратилось к юридическим и физическим лицам в связи с открытием нового центра в Гарадагском районе Баку для технического осмотра транспортных средств.

Как сообщили в среду Trend в Управлении, водители и владельцы транспортных средств, срок технического осмотра которых истек, живущие на территориях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, наряду с Центром технического обследования в Сабунчинском районе, Сумгайытским региональным отделением регистрации, экзамена и технического осмотра, также могут пройти техосмотр в новом центре на втором километре дороги с Локбатанского круга Гарадагского района в направлении жилого массива Ени Ясамал ( близ ТЦ "Садарак").

До сведения водителей доводится, что все центры техосмотра работают с 9:00 до 18:00 ежедневно включая праздничные и выходные дни.

Представленное к техническому осмотру транспортное средство должно соответствовать требованиям, определенным Приложением № 1 к закону Азербайджана "О дорожном движении".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)