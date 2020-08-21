БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19.

Как передает в четверг Trend, об этом на онлайн конференции Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана на тему "Трудности, с которыми столкнулась система образования в условиях пандемии и общественная поддержка эффективной организации образовательного процесса" сказал советник министра образования Эльнур Насибов.

Он сообщил, что было бы полезно обсудить новые проблемы и возможности, связанные с образовательным процессом во время пандемии. Эльнур Насибов сообщил, что министерство образования пристально следит за санитарно-гигиенической ситуацией в стране, добавив, что общественное мнение также внимательно изучается. По словам представителя министерства, онлайн уроки, организованные на телеканалах ARB Günəş и Mədəniyyət, а также виртуальные уроки являются важной альтернативой для школьников.

Насибов сообщил, что поиски и обсуждение форм обучения в новом учебном году продолжаются. Советник министра образования сказал, что родители смогут выбрать в какой форме (дистанционной или традиционной) их дети будут продолжать обучение.

(Текст: Турал Гараджаев)