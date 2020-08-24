В Азербайджане стартует новый проект для лиц с ограниченными возможностями

БАКУ /Trend/ - При совместной инициативе министерства труда и социальной защиты населения и "MTV Azərbaycan" в ближайшее время стартует новый проект "Bərabərik", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Проект охватит цикл передач на "MTV Azərbaycan", в которых талантливые лица с ограниченными возможностями, обладающие хорошими вокальными данными, будут петь вместе с известными певцами.

Проект нацелен на то, чтобы на примере лиц с ограниченными возможностями донести обществу идею о том, что инвалидность вовсе не помеха для того, чтобы уверенно идти к своей мечте. Инвалидность не помешала их таланту, желанию жить и творить, а наоборот, вдохновив их, помогла им реализовать этот проект.

https://www.youtube.com/watch?v=6nVkEqUCJ4Q

(Текст: Кямаля Сеидова.)